Вкусовая бомба: шашлык из рыбы с цитрусовым маринадом

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Вкусовая бомба: шашлык из рыбы с цитрусовым маринадом

Ищете, чем удивить себя и родных? Вы по адресу! В материале NEWS.ru есть небанальный рецепт шашлыка из рыбы на мангале. Блюдо готовится с пикантным маринадом.

Как сделать шашлык из рыбы на мангале: ингредиенты

Из какой рыбы делают шашлык? Например, тунец, лосось, дорадо. Можете взять и другую, которая вам нравится, но важно, чтобы это была плотная рыба.

Для приготовления шашлыка из рыбы на мангале подготовьте 500 граммов филе, по одному апельсину и лимону, три столовые ложки масла из оливок и два измельченных зубчика чеснока.

Также по рецепту шашлыка из рыбы нужно немного свежего имбиря, две столовые ложки соевого соуса, одна столовая ложка меда, соль и перец. По желанию в блюдо добавляют паприку, куркуму, свежую зелень.

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Как сделать шашлык из рыбы на мангале: пошаговый рецепт

1. Режем филе на небольшие кубики и отдаем все внимание маринаду. Именно он придает шашлыку из рыбы дивный аромат и неповторимый вкус.

2. Смешиваем сок цитрусов, масло, чеснок, измельченный на терке имбирь, соевый соус и мед. К массе отправляем соль, перец и приправы по вкусу.

3. В маринад для шашлыка из рыбы кладем филе и оставляем на полчаса. После уже можно смело брать шампуры.

4. Жарить шашлык из рыбы на мангале требуется примерно по 4 минуты с каждой стороны. Готовое блюдо из рыбы перед подачей можно украсить свежим укропом и петрушкой.

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