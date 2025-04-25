Любите домашнюю еду, но не хотите тратить полдня на готовку? Тогда этот рецепт — для вас! Картофельные зразы с куриной печенью — это сытно, бюджетно и очень вкусно. Идеальны на ужин или обед — как самостоятельное блюдо или с салатом. Делимся пошаговой инструкцией.
Продукты
- Картофель — 700 г
- Куриная печень — 300 г
- Лук — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 2–3 ст. л.
- Подсолнечное масло — для жарки
- Приправа — по вкусу
Приготовление
Отварите картошку, сделайте пюре, дайте немного остыть, вбейте яйцо, всыпьте муку и посолите. Куриную печень обжарьте с луком, нарежьте мелко или пробейте в блендере.
Сформируйте из картофельного теста лепешки, выложите в серединку начинку, аккуратно защипните. Обжарьте зразы с двух сторон до румяной корочки.
Секрет: чтобы зразы не развалились, тесто должно быть густым, а начинка — не жидкой. Лучше использовать остывшее пюре.
- Калорийность: около 180 ккал на 100 г.
- Время приготовления: ~1 час.
Подавайте со сметаной или овощным салатом. Попробуйте также зразы с грибами — не менее вкусный вариант.
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