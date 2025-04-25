Вкуснотища из доступных продуктов! Картофельные зразы с куриной печенью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Очень простой и быстрый ужин: картофельные зразы

Любите домашнюю еду, но не хотите тратить полдня на готовку? Тогда этот рецепт — для вас! Картофельные зразы с куриной печенью — это сытно, бюджетно и очень вкусно. Идеальны на ужин или обед — как самостоятельное блюдо или с салатом. Делимся пошаговой инструкцией.

Продукты

Картофель — 700 г

Куриная печень — 300 г

Лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2–3 ст. л.

Подсолнечное масло — для жарки

Приправа — по вкусу

Приготовление

Отварите картошку, сделайте пюре, дайте немного остыть, вбейте яйцо, всыпьте муку и посолите. Куриную печень обжарьте с луком, нарежьте мелко или пробейте в блендере.

Сформируйте из картофельного теста лепешки, выложите в серединку начинку, аккуратно защипните. Обжарьте зразы с двух сторон до румяной корочки.

Секрет: чтобы зразы не развалились, тесто должно быть густым, а начинка — не жидкой. Лучше использовать остывшее пюре.

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Калорийность: около 180 ккал на 100 г.

Время приготовления: ~1 час.

Подавайте со сметаной или овощным салатом. Попробуйте также зразы с грибами — не менее вкусный вариант.

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