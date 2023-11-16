«Вкусное и нежное»: диетолог назвала лучшее мясо для худеющих россиян Диетолог Лушникова заявила, что индейка — лучшее мясо для худеющих

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Мясо индейки отлично подходит худеющим и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявила NEWS.ru диетолог Ольга Лушникова. По ее словам, индюшатину следует есть, если необходимо ограничивать количество животных жиров в рационе.

У индейки вкусное, нежное мясо, она имеет более низкое содержание жира по сравнению с другими видами мяса, такими как говядина, свинина и даже курица. Это делает ее отличным, если не лучшим, выбором для людей, следящих за своим весом, занимающихся спортом, а также для тех, кому важно ограничивать количество животных жиров в рационе (например, при сердечно-сосудистых заболеваниях), — заявила Лушникова.

Она добавила, что калорийность индейки варьируется в диапазоне 125–175 ккал, количество жира 1,8–8,5 г на 100 грамм. Однако эти показатели зависят от типа мяса и способа приготовления, резюмировала Лушникова.

Доктор Ян-Ю Лю ранее рассказал, что средиземноморская диета может облегчить переживание стресса. В результате исследования, в котором приняла участие 191 женщина, выяснилось, что те, кто придерживался данного типа питания, легче справлялись с симптомами ПТСР.

Российский диетолог Наталья Павлюк также советовала придерживаться средиземноморской диеты в целях борьбы со стрессом. Врач порекомендовала добавлять в рацион овощи, фрукты, ягоды и орехи.