Сеть «Вкусно — и точка» прокомментировала видео с клюющими булочки птицами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ресторана быстрого обслуживания новой сети «Вкусно - и точка»

В пресс-службе российской сети ресторанов «Вкусно — и точка» прокомментировали несколько недавних инцидентов, которые стали распространяться в интернете. Первый из них — видео, на котором голуби клюют булочки, предназначенные для бургеров точки в Алтульфево. Второй — пост журналистки Ксении Собчак, посетовавшей, что ее подписчику забыли положить в бургер котлету.

Да, действительно, ошибка может произойти, нельзя исключать человеческий фактор. Даже если забыли положить котлету — разумеется, бургер поменяют по первому требованию гостя, — отметили в пресс-службе в беседе с NEWS.ru.

Что касается птиц, которые поклевали булочки, в пресс-службе подчеркнули, что вся партия будет заменена.

Качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. На видео заснят процесс разгрузки товара. Все верхние лотки с булками, независимо от наличия повреждений, списаны, — подчеркнули в сети ресторанов.

Ранее видео, на котором голуби клюют булки, стало активно распространяться в интернете. Люди жаловались, что им приходится доедать бургеры за птицами.