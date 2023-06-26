«Вкусно — и точка» повысила цены

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 26 июня повысила цены в меню в связи с ростом себестоимости продукции, сообщает РИА Новости. Некоторые позиции выросли в стоимости сразу на 10 рублей.

С утра в кафе «Вкусно — и точка» рядом с метро «Улица 1905 года» в Москве круассан с ветчиной и сыром стал стоить 150 рублей против 139 рублей на прошлой неделе. Поднялись в цене и чизкейки с разными вкусами до 185 рублей с 175 рублей. При этом творожник и розан с ванильным кремом не изменились в цене и по-прежнему стоят 79 и 119 рублей соответственно.

В середине июня представитель сети ресторанов быстрого питания сообщил, что с 26 июня повысятся цены почти на все блюда. По его словам, стоимость продукции при этом останется ниже, чем у конкурентов.

По информации Telegram-канала Mash, дополнительная наценка должна была составить около 5–8% к нынешней стоимости блюд, при этом цены на напитки измениться не должны. Как рассказали каналу представители «Вкусно — и точка», одна порция чизкейка будет стоить 185 рублей, обычный круассан — 109 рублей, круассан с ветчиной и сыром — 150 рублей.

В начале 2023 года «Вкусно — и точка» запустила в продажу аналог бургера «Биг Мак» под названием «Биг хит». В пресс-службе компании рассказали, что рецепт бургера разрабатывался с осени прошлого года.

Ранее владелец сети Александр Говор рассказал, что меню ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» появятся «русские нотки», а также острые блюда. Он пояснил, что речь идет о бургерах типа «Биф а-ля рус». По словам Говора, речи о кардинальных изменениях в меню вроде добавления блинов с икрой пока что не идет.