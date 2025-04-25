Торт «Нежность» из вафельных коржей и творожного крема поражает своим вкусом и простотой приготовления. В нем хрустящие вафли сочетаются с воздушной прослойкой, создавая идеальный баланс текстур.

Ингредиенты:

  • 1 упаковка круглых вафельных коржей (8–10 шт.);
  • 500 г творога 9%;
  • 200 г сливочного сыра;
  • 150 г сахарной пудры;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • 100 мл сливок 33%.

Способ приготовления крема:

  1. Взбейте охлажденные сливки до пиков.
  2. Отдельно смешайте творог, сыр, пудру и ваниль.
  3. Аккуратно соедините обе массы.

Сборка торта:

  1. На каждый корж нанесите 3 ст. л. крема.
  2. Соберите торт, промазывая все слои.
  3. Обмажьте верх и бока остатками крема.
  4. Сверху украсьте тертым шоколадом или фруктами.

Этот вкуснейший торт — необычный вариант стандартного вафельного торта со сгущенкой. За счет воздушного крема он получается более насыщенным и не таким терпко-сладким.

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