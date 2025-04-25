Вкуснейший торт «Нежность»: с вафельными коржами и творожным кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Нежность» из вафельных коржей и творожного крема поражает своим вкусом и простотой приготовления. В нем хрустящие вафли сочетаются с воздушной прослойкой, создавая идеальный баланс текстур.

Ингредиенты:

1 упаковка круглых вафельных коржей (8–10 шт.);

500 г творога 9%;

200 г сливочного сыра;

150 г сахарной пудры;

1 ч. л. ванильного экстракта;

100 мл сливок 33%.

Способ приготовления крема:

Взбейте охлажденные сливки до пиков. Отдельно смешайте творог, сыр, пудру и ваниль. Аккуратно соедините обе массы.

Сборка торта:

На каждый корж нанесите 3 ст. л. крема. Соберите торт, промазывая все слои. Обмажьте верх и бока остатками крема. Сверху украсьте тертым шоколадом или фруктами.

Этот вкуснейший торт — необычный вариант стандартного вафельного торта со сгущенкой. За счет воздушного крема он получается более насыщенным и не таким терпко-сладким.

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