Торт «Нежность» из вафельных коржей и творожного крема поражает своим вкусом и простотой приготовления. В нем хрустящие вафли сочетаются с воздушной прослойкой, создавая идеальный баланс текстур.
Ингредиенты:
- 1 упаковка круглых вафельных коржей (8–10 шт.);
- 500 г творога 9%;
- 200 г сливочного сыра;
- 150 г сахарной пудры;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- 100 мл сливок 33%.
Способ приготовления крема:
- Взбейте охлажденные сливки до пиков.
- Отдельно смешайте творог, сыр, пудру и ваниль.
- Аккуратно соедините обе массы.
Сборка торта:
- На каждый корж нанесите 3 ст. л. крема.
- Соберите торт, промазывая все слои.
- Обмажьте верх и бока остатками крема.
- Сверху украсьте тертым шоколадом или фруктами.
Этот вкуснейший торт — необычный вариант стандартного вафельного торта со сгущенкой. За счет воздушного крема он получается более насыщенным и не таким терпко-сладким.
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