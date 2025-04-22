Вкуснейший торт «Монастырская изба»: идеальные трубочки с вишней и кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте нежный торт в виде бревенчатой избушки, где хрустящие трубочки из песочного теста пропитаны кремом, а внутри — сочная вишня с приятной кислинкой. Этот вкуснейший десерт легко приготовить дома. Такая «Монастырская изба» никого не оставит равнодушным.

Как приготовить?

Тесто: разотрите 200 г холодного масла с 300 г муки в крошку, добавьте 200 г сметаны, замесите тесто. Охладите 30 минут. Трубочки: раскатайте тесто в пласты, нарежьте на полоски. Выложите вишню (свежую или замороженную), защипните края. Выпекайте при 180 °C до золотистости. Крем: взбейте 500 г сметаны с 200 г сахара или смешайте вареную сгущенку со сливочным маслом. Сборка: выложите трубочки «домиком» (5-4-3-2-1), промазывая каждый слой кремом. Дайте пропитаться 6–8 часов.

Этот торт — идеальный баланс сладкого крема и кислой вишни. Попробуйте — и он станет вашей фирменной выпечкой.

Ранее стало известно, как приготовить низкокалорийный торт «Без вины» на сковороде с творожно-фруктовым кремом.