Вкуснейший советский фастфуд: за мурманские «тошнотики» отдадут миллионы

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В 60–80-х годах мурманские «тошнотики» были хитом Севера. Их тогда выпускали на Мурманском рыбокомбинате на специальном оборудовании. Больше всего их обожали школьники в СССР, а на гастрономическом фестивале отдавали по два «тошнотика» в руки из-за небывалого ажиотажа. Сейчас их приготовить очень просто, вкус вернет в детство многих.

Для приготовления понадобятся килограмм дрожжевого теста, килограмм филе трески, одна луковица, столовая ложка муки, пол-литра растительного масла, соль и перец по вкусу.

Луковицу нужно измельчить и обжарить на растительном масле, добавляя к нему филе трески, нарезанное на небольшие куски. Все обжариваем до готовности рыбы, добавляем соль и перец.

Кусочки рыбы измельчаем до однородной консистенции с помощью вилки, добавляем муку и две-три столовой ложки воды. Тушим одну-две минуты.

Далее раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см. Пласт нарезаем полосами семь-восемь сантиметров. По всей длине полос выкладываем начинку, оставляя свободными только края, а далее тщательно защипываем над ней тесто. Должен получиться жгут диаметром 3,5–4 сантиметра с начинкой внутри.

Жгут раскатываем по столу и нарезаем кусочками длиной по шесть-восемь сантиметров. Обжариваем на сковороде с маслом до золотистой корочки. Блюдо готово!

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