Вкуснейшее мясное блюдо прямо из СССР: пальчики оближешь — готовить просто

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Бефстроганов — одно из самых популярных блюд еще со времен СССР. Вот рецепт классического бефстроганова «по-совдеповски».

Для приготовления вам понадобятся 800 граммов говядины, две луковицы, столовая ложка муки, 70 граммов томатной пасты, 300 мл говяжьего бульона, 200 граммов сметаны, две столовые ложки растительного масла, соль, перец и лавровый лист по вкусу.

Говядину нарежьте ломтями поперек волокон. Ломти хорошо отбейте, а затем разрежьте на полоски длиной несколько сантиметров. Разогрейте на сковороде растительное масло и поместите туда мясо — не мешая и не переворачивая. Спустя четверть часа мясо можно перемешать. Далее нарежьте лук и пожарьте вместе с мясом еще пять минут. Добавьте муку и тщательно перемешайте.

Убавьте огонь и добавьте в блюдо томатную пасту. Через пять минут введите бульон и воду. Доведите до кипения и добавьте сметану, перемешайте и добавьте специи. После закипания накройте крышкой и выставьте слабый огонь. Тушите около четверти часа или чуть более. В конце добавьте лавровый лист.

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