Хотите приготовить скумбрию, которая будет таять во рту? Этот рецепт горячего копчения превратит обычную рыбу в деликатес с золотистой корочкой и неповторимым вкусом!
Ингредиенты на 2 рыбины:
- 2 свежие скумбрии;
- 3 ст. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. кориандра;
- 1 лимон;
- ольховая щепа для копчения.
Пошаговый рецепт:
- Рыбу выпотрошите, удалите жабры, но оставьте голову.
- Натрите смесью соли, сахара и кориандра.
- Оставьте мариноваться 1,5 часа в холодильнике.
- Промойте, обсушите, внутрь положите дольки лимона.
- Коптите 40 минут при 80–90 °C.
Эту вкуснейшую скумбрию можно есть без гарнира или с картофелем в мундире, квашеной капустой и свежим хлебом.
Рыба получится настолько вкусной, что исчезнет со стола моментально! Дымный аромат, сочная текстура и пряные нотки кориандра создают неповторимый вкусовой букет.
Ранее стало известно, как приготовить рулетики из филе минтая с сырной начинкой.