Хотите приготовить скумбрию, которая будет таять во рту? Этот рецепт горячего копчения превратит обычную рыбу в деликатес с золотистой корочкой и неповторимым вкусом!

Ингредиенты на 2 рыбины:

  • 2 свежие скумбрии;
  • 3 ст. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. кориандра;
  • 1 лимон;
  • ольховая щепа для копчения.

Пошаговый рецепт:

  1. Рыбу выпотрошите, удалите жабры, но оставьте голову.
  2. Натрите смесью соли, сахара и кориандра.
  3. Оставьте мариноваться 1,5 часа в холодильнике.
  4. Промойте, обсушите, внутрь положите дольки лимона.
  5. Коптите 40 минут при 80–90 °C.

Эту вкуснейшую скумбрию можно есть без гарнира или с картофелем в мундире, квашеной капустой и свежим хлебом.

Рыба получится настолько вкусной, что исчезнет со стола моментально! Дымный аромат, сочная текстура и пряные нотки кориандра создают неповторимый вкусовой букет.

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