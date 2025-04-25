Вкуснейшая скумбрия горячего копчения: готовим сочную рыбу в коптильне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить скумбрию, которая будет таять во рту? Этот рецепт горячего копчения превратит обычную рыбу в деликатес с золотистой корочкой и неповторимым вкусом!

Ингредиенты на 2 рыбины:

2 свежие скумбрии;

3 ст. л. соли;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. кориандра;

1 лимон;

ольховая щепа для копчения.

Пошаговый рецепт:

Рыбу выпотрошите, удалите жабры, но оставьте голову. Натрите смесью соли, сахара и кориандра. Оставьте мариноваться 1,5 часа в холодильнике. Промойте, обсушите, внутрь положите дольки лимона. Коптите 40 минут при 80–90 °C.

Эту вкуснейшую скумбрию можно есть без гарнира или с картофелем в мундире, квашеной капустой и свежим хлебом.

Рыба получится настолько вкусной, что исчезнет со стола моментально! Дымный аромат, сочная текстура и пряные нотки кориандра создают неповторимый вкусовой букет.

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