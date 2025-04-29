Вкуснее омлета! Обалденные пивные гренки по-уэльски! Готовятся на раз-два!

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Готовим пивные гренки по-уэльски! Этот традиционный уэльский рецепт превращает простой хлеб в ароматную закуску с насыщенным вкусом.

Вам понадобится: 4 ломтя черного хлеба, 300 мл темного эля, 200 г чеддера, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. горчицы и веточка тимьяна.

Разогрейте духовку до 180 °C. Хлеб нарежьте крупными кубиками. В сотейнике смешайте пиво, толченый чеснок, горчицу и листики тимьяна. Доведите до кипения и сразу снимите с огня.

Залейте хлеб горячей пивной смесью, дайте пропитаться 5 минут. Переложите в форму, обильно посыпьте тертым чеддером. Запекайте 15–20 минут до золотистой сырной корочки.

Гренки получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с глубоким солодовым вкусом. Подавайте сразу, пока сыр тянется! Идеально сочетаются с темным пивом или сидром.

Секрет успеха — в выборе качественного хлеба с плотной текстурой и ароматного крафтового эля. Такие гренки традиционно готовили в Уэльсе к вечерним посиделкам в пабах.

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