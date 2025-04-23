Вкуснее драников! Обалденный капустный омлет на завтрак за 15 минут!

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Готовим изысканный капустный омлет «Зеленое облако»! Это блюдо — не просто яичница с овощами, а воздушная запеканка, где капуста превращается в нежную «подушку» для яиц. Секрет в особом способе приготовления: тонко нашинкованная капуста сначала томится в масле, приобретая сладковатый вкус, а затем заливается взбитыми яйцами.

Нарежьте 300 г белокочанной капусты соломкой и обжарьте на сливочном масле 7–8 минут до мягкости. Влейте 1 ст. л. воды, накройте крышкой и потушите еще 3 минуты. 4 яйца взбейте с 2 ст. л. молока, щепоткой мускатного ореха и солью. Выложите капусту в форму, залейте яичной смесью и посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180°C 12–15 минут до румяной корочки.

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