Соскучились по душевному теплу и чувству ностальгии? Костер, компания друзей и пара картофелин вернут вас в детство. Готовим картошку в фольге на углях по пошаговому рецепту от NEWS.ru.

Ингредиенты

Картошка — 4 шт.

Масло растительное — 45 мл

Чесночные дольки — 2 шт.

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Соль — по вкусу

Способ приготовления

  1. В каждой картошке сделать широкий надрез. Следите, чтобы корнеплод не распался на две половины.
  2. Масло смешать с солью и измельченным чесноком.
  3. Каждую картофелину следует хорошо промазать пикантным маслом.
  4. Завернуть каждую картошку в фольгу.
  5. Держать на умеренно жарких углях до мягкости.
  6. Готовность проверяйте с помощью ножа.

Также предлагаем приготовить пышный омлет.

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