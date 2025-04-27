Соскучились по душевному теплу и чувству ностальгии? Костер, компания друзей и пара картофелин вернут вас в детство. Готовим картошку в фольге на углях по пошаговому рецепту от NEWS.ru.
Ингредиенты
Картошка — 4 шт.
Масло растительное — 45 мл
Чесночные дольки — 2 шт.
Соль — по вкусу
Способ приготовления
- В каждой картошке сделать широкий надрез. Следите, чтобы корнеплод не распался на две половины.
- Масло смешать с солью и измельченным чесноком.
- Каждую картофелину следует хорошо промазать пикантным маслом.
- Завернуть каждую картошку в фольгу.
- Держать на умеренно жарких углях до мягкости.
- Готовность проверяйте с помощью ножа.
Также предлагаем приготовить пышный омлет.
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