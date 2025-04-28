Вкус как у дорогих конфет! Морковный мармелад с корицей для зрения!

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Готовим морковный мармелад — солнечное лакомство с пользой! Этот необычный десерт превращает обычную морковь в изысканное лакомство с бархатистой текстурой и тонким карамельным вкусом. Идеальный вариант для тех, кто ищет полезную альтернативу магазинным сладостям.

Возьмите 500 г сочной молодой моркови, нарежьте кружочками и отварите до мягкости в небольшом количестве воды. Готовую морковь превратите в пюре с помощью блендера, добавив 100 мл апельсинового сока для яркости вкуса.

Перелейте пюре в сотейник, добавьте 200 г тростникового сахара, 1 ч. л. молотой корицы и 2 ст. л. лимонного сока. Уваривайте на медленном огне 40–50 минут, постоянно помешивая, пока масса не начнет отставать от дна.

Секрет идеальной текстуры — 1 ст. л. агар-агара, разведенного в 50 мл воды. Добавьте его за 5 минут до готовности. Горячую массу разлейте по формам и оставьте застывать при комнатной температуре.

Готовый мармелад получается насыщенного янтарного цвета с нежным фруктово-овощным вкусом. Подавайте, нарезав кубиками и обваляв в кокосовой стружке или кунжуте.

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