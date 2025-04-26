Вкус как у дорогих конфет! Мармелад из киви и банана по домашнему рецепту!

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Готовим мармелад из киви и банана на агар-агаре — полезная сладость без сахара! Этот натуральный мармелад порадует ярким вкусом и нежной текстурой, а готовится всего за 20 минут.

Начните с подготовки фруктов: 2 спелых киви очистите от кожуры и нарежьте кубиками, 1 банан разомните вилкой в пюре.

В сотейнике смешайте фруктовую смесь со 100 мл яблочного сока и 1 ч. л. агар-агара. Постепенно нагревайте на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не начнет густеть, — это займет около 5–7 минут. Не доводите до кипения, иначе мармелад потеряет витамины.

Разлейте горячую массу по силиконовым формочкам или небольшой прямоугольной форме. Для красивого слоеного эффекта можно выкладывать киви и банановое пюре послойно. Оставьте при комнатной температуре на 1 час, затем уберите в холодильник еще на 2 часа для полного застывания.

Готовый мармелад легко вынимается из форм и не липнет к рукам. Подавайте его как полезный десерт или витаминный перекус — в каждом кусочке гармония сладости банана и кислинки киви! Храните в холодильнике до 5 дней.

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