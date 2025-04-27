Рыба на мангале — это всегда про аромат дыма, хрустящую корочку и сочную, нежную мякоть. А если мы говорим об окуне на решетке, то речь и вовсе идет о настоящем кулинарном удовольствии. В новом материале NEWS.ru расскажем, как правильно приготовить окуня на мангале, чтобы он остался сочным.

Ингредиенты

Окунь без головы — 4 штуки

Апельсин — 1 штука

Молотый черный перец — на вкус

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Чесночные дольки — 2 штуки

Соль — по вкусу

Оливковое масло — 45 мл

Способ приготовления

  1. Окуней натереть пряностями, смазать маслом и выложить на решетку.
  2. Держать на углях около 5–7 минут с каждой стороны. Точное время готовки будет зависеть от жара и толщины рыбы.
  3. Измельчить чеснок.
  4. Выжать сок апельсина, добавить к нему мякоть.
  5. В небольшой мисочке смешать сок, чеснок и немного черного перца.
  6. Перед подачей полить окуней апельсиновым соусом!

Также предлагаем приготовить пышный омлет.

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