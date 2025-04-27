Рыба на мангале — это всегда про аромат дыма, хрустящую корочку и сочную, нежную мякоть. А если мы говорим об окуне на решетке, то речь и вовсе идет о настоящем кулинарном удовольствии. В новом материале NEWS.ru расскажем, как правильно приготовить окуня на мангале, чтобы он остался сочным.
Ингредиенты
Окунь без головы — 4 штуки
Апельсин — 1 штука
Молотый черный перец — на вкус
Чесночные дольки — 2 штуки
Соль — по вкусу
Оливковое масло — 45 мл
Способ приготовления
- Окуней натереть пряностями, смазать маслом и выложить на решетку.
- Держать на углях около 5–7 минут с каждой стороны. Точное время готовки будет зависеть от жара и толщины рыбы.
- Измельчить чеснок.
- Выжать сок апельсина, добавить к нему мякоть.
- В небольшой мисочке смешать сок, чеснок и немного черного перца.
- Перед подачей полить окуней апельсиновым соусом!
Также предлагаем приготовить пышный омлет.
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