Рыба на мангале — это всегда про аромат дыма, хрустящую корочку и сочную, нежную мякоть. А если мы говорим об окуне на решетке, то речь и вовсе идет о настоящем кулинарном удовольствии. В новом материале NEWS.ru расскажем, как правильно приготовить окуня на мангале, чтобы он остался сочным.