Вкрутую, треснутые и очищенные: у каждого яйца свой срок — берегите животы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Берегите свои животы, не забывайте о сроках хранения вареных яиц, иначе отравления не избежать. Особенно это касается треснутых и очищенных яиц.

Сроки годности:

Яйца, сваренные вкрутую, хранятся в холодильнике (при +2...+4°C) до 7 дней.

Треснутые при варке яйца нужно съесть в течение 2 дней. Если появился серый налет на желтке или неприятный запах — сразу в мусорку!

Если вареные яйца хранятся без холодильника (комнатная температура), их предел — 12 часов.

Очищенные от скорлупы — хранятся не более 3 дней (в контейнере в холодильнике).

Где хранить?

В основном отсеке холодильника (не в дверце!). В герметичном контейнере или пищевой пленке.

Пометьте яйца датой варки маркером — так не запутаетесь в свежести. Помните: яйца не любят перепадов температур. Храните их в «стабильных отношениях» с холодильником, и они ответят вам свежестью.

Ранее стало известно, что не так с яйцами с ярким желтком.