ВК запустит раздел с медальным зачётом к Олимпиаде в Пекине

Социальная сеть «ВКонтакте» к Олимпиаде в Пекине запустит специальный раздел, в котором пользователи смогут отслеживать успехи спортсменов на главном спортивном мероприятии года. Они также смогут установить специальный статус, чтобы поддержать любимых спортсменов, сообщает пресс-служба социальной сети.

К Олимпиаде ВКонтакте запустит специальный раздел в мини-приложении «Спорт». Пользователи смогут подробнее познакомиться с медальным зачётом и узнать, какое место в нём занимает сборная. Также из мини-приложения будет легко перейти к чатам, чтобы найти единомышленников и поделиться впечатлениями от Игр, — гласит сообщение.

Более того, пользователи «ВКонтакте» смогут установить олимпийский эмодзи-статус, чтобы поддержать спортсменов в любимом виде спорта и поделиться эмоциями от Олимпиады. В разных разделах социальной сети появятся специальные олимпийские «снежки»: пользователи, которые найдут их, смогут отправить друзьям бесплатный подарок с олимпийским факелом.

Похожие нововведения ранее анонсировала другая популярная соцсеть — «Одноклассники». В ней появятся тематические рамки от официальной группы ОКР, а также подготовят встречу со спортсменами, которые ответят на вопросы детей.

Ранее «ВКонтакте» провела исследование музыкальных предпочтений пользователей. Артистом 2021 года стал рэпер Моргенштерн. Этот исполнитель выиграл и в номинации «Альбом года». Артисткой года названа поп-певица Zivert.