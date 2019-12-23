https://static.news.ru/photo/d67c0c8a-2582-11ea-9643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила раздел «Беседы» в сообществах, администраторы которых получат возможность создавать до 20 чатов, в каждый из которых смогут вступить до двух тысяч человек.

На главной странице сообщества будет видно, сколько чатов создано и сколько людей общаются в них прямо сейчас. Присоединившись к беседе, пользователь сможет увидеть последние 300 сообщений.

Сообщества уже давно используют беседы, это один из самых удобных и привычных способов общения. Просто раньше администраторы создавали обычные чаты и делились на них ссылкой, а теперь могут делать это прямо в своём сообществе, — заявил менеджер продукта «Сообщества» «ВКонтакте» Максим Павлов.

Как ранее писал NEWS.ru, «ВКонтакте» в рамках эксперимента представила собственное медиа «Фокус». Издание будет освещать самые обсуждаемые в VK темы, отвечать на повседневные вопросы, рассказывать о трендах и знакомить пользователей с полезными сервисами.