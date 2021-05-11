«ВКонтакте» вновь оштрафовали за запрещённые данные о митингах

https://static.news.ru/photo/785660d4-b310-11eb-ad81-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальную сеть «ВКонтакте» вновь оштрафовали на 1,5 млн рублей за неудаление запрещённого контента, в котором содержались призывы к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, мировой судья судебного участка № 7 Центрального района города привлёк к административной ответственности ООО «ВКонтакте».

Суд назначил наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей, — цитирует сообщение агентство.

В протоколе, составленном Роскомнадзором по требованию зампрокурора РФ, указано, что в ООО «ВКонтакте» 31 января направили требование удалить информацию по определённой ссылке, а также «тождественную информацию». Она содержала призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Однако в течение суток изменения не внесли.

Ранее мировой суд Санкт-Петербурга принял решение о назначении штрафа социальной сети «ВКонтакте» за несвоевременное удаление информации о митингах. Сумма взыскания также составила 1,5 млн рублей.