«Вконтакте» увеличила охваты крупнейших СМИ в 13 раз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Благодаря грантам на продвижение для развивающихся сообществ и партнерской программе, «Вконтакте» смогла увеличить охваты крупнейших СМИ в социальной сети в 13 раз, а в некоторых случаях — более чем в 40 раз. Помимо того, отмечается влияние развития рекомендательных алгоритмов на продвижение изданий в VK.

Поддержка медиа — одно из важных направлений для нас сегодня. В планах продолжение и усиление существующих программ. Будут расширяться и образовательные программы. Медиа будут не только одними из первых узнавать о нововведениях ВКонтакте, но и получать экспертные советы наших сотрудников, чтобы пользоваться инструментами максимально эффективно, — рассказал PR-директор VK Дмитрий Лушников.

Претендовать на гранты на продвижение во «Вконтакте» могли СМИ, которые развивали свои сообщества в социальной сети. 19 крупнейших федеральных и региональных СМИ получили от VK поддержку на общую сумму в 3,5 млн рублей. Кроме того, сообщества СМИ были подключены к партнерской программе «Вконтакте» с дополнительными возможностями монетизации.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее подвела итоги третьего квартала 2022 года — за этот период ее выручка выросла на 34%. Сообщается, что месячная аудитория VK выросла на 6,9% и составила рекордные 76,9 млн пользователей. Также в компании рассказали, что в июле сразу в трех городах (Москва, Санкт-Петербург и Сириус) прошел самый масштабный в истории VK Fest, который посетили 175 тысяч человек, а онлайн-трансляцию посмотрели 23 млн зрителя.