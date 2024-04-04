«ВКонтакте» упростит получение доходов для самозанятых авторов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала новые условия выплат для самозанятых авторов, пользующихся инструментами монетизации. Это позволит снизить финансовую нагрузку и упростит получение доходов на платформе. Комиссия при прямом выводе доходов через VK Pay на карты любых банков будет составлять 0,35%.

В феврале 2023 года социальная сеть представила кабинет выплат, благодаря которому авторы контента смогли напрямую получать деньги через инструменты монетизации. За год работы с помощью новой функции было выплачено 564 млн рублей. Кроме того, создателям контента начисляли повышенное вознаграждение, равное налогу на профессиональный доход самозанятых. На эту программу было выделено 20 млн рублей.

Кабинетом регулярно пользуется каждый третий автор, имеющий юридический статус. Вскоре этот инструмент станет доступен и для физических лиц, о чем просили сами авторы.

Ранее стало известно, что авторы социальной сети «ВКонтакте» смогут выводить свои доходы с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Контентмейкерам стала доступна возможность напрямую получать заработанные с помощью инструментов монетизации деньги. Платформой для таких переводов стал сервис VK Pay.