«ВКонтакте» сняла ограничения на количество участников видеозвонка

«ВКонтакте» стала первой социальной сетью в мире с возможностью добавить неограниченное количество участников видеозвонка. Это стало возможным благодаря реализации технологии горизонтального масштабирования звонка, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

VK Звонки представили первую в мире технологию с неограниченным числом участников видеозвонка — какие-либо ограничения на включение видеокамеры, микрофона или длительность звонка отсутствуют. Это стало возможным благодаря реализации проприетарной технологии горизонтального масштабирования звонка, — говорится в сообщении.

Благодаря неограниченному количеству участников видеозвонка организаторы онлайн-встреч смогут проводить в социальной сети как масштабные образовательные форумы, так и фан-встречи с популярными артистами. При этом для быстрого доступа к сервису «ВКонтакте» появился раздел «Звонки»: в нём можно посмотреть историю вызовов, создать звонок с доступом по ссылке или присоединиться к уже открытым видеоконференциям.

Ранее «ВКонтакте» запустила сервис для онлайн-знакомств «VK Знакомства». Доступ к ним находится во вкладке «Сервисы» мобильного приложения, подобрать пару можно в том числе по музыкальному вкусу.