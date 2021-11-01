«ВКонтакте» раскрыла, сколько денег вложила в борьбу с COVID-19

Руководство социальной сети «ВКонтакте» за полтора года вложило в борьбу с пандемией коронавируса более 100 млн рублей. Средства были направлены на информирование пользователей, поддержку некоммерческих организаций и благотворительных проектов. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

В октябре пользователи соцсети получили возможность обмениваться опытом вакцинации. В приложении «Коллективный иммунитет» можно обсудить этот вопрос со знакомыми и узнать статистические данные.

Наша команда с самого начала пандемии представляет проекты, посвящённые информированию о ситуации с коронавирусом. Ещё в марте 2020 года мы совместно со Всемирной организацией здравоохранения одними из первых в России создали материал с основными фактами о коронавирусе. А позже представили тематическую ленту новостей «Коронавирус». Мы запускаем новые проекты, чтобы каждый мог сформировать собственный взгляд на ситуацию, — рассказала руководитель социальных проектов «ВКонтакте» Екатерина Кочнева.

Среди поддержанных соцсетью инициатив есть, например, проект «Просто спросить | COVID-19». Его запустили специалисты Фонда профилактики рака и эксперты-инфекционисты. В рамках проекта можно пройти экспресс-тест на коронавирус и получить рекомендации от врачей.

Ранее сообщалось, что выручка «ВКонтакте» за третий квартал 2021 года увеличилась на 29% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Соцсеть заработала 7 млрд рублей.