«ВКонтакте» покажет премьеру мюзикла для выпускников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьерный показ мюзикла «Танцуй, пока молодой» для выпускников, подготовленный социальной сетью «ВКонтакте», состоится 21 июня в 20:30. Комедию покажут эксклюзивно в «VK Видео», а также в сообществе «VK Музыки». Кроме того, фильм можно будет посмотреть и на телеэкранах — показ начнется в 22:00 на телеканале СТС.

Создатели мюзикла затронули важные для выпускников темы: первую любовь, сложности взросления и жизненные перемены, с которыми сталкивается каждый, когда заканчивает школу. В съемках принимали участие популярные артисты, исполнители, танцоры и блогеры. В их числе Владимир Маркони, Дмитрий Красилов (Пухляш), GAYAZOV$ BROTHER$, Хабиб, Тося Чайкина, Карина Кросс, Jony, Эсми, Валя Карнавал и Ваня Дмитриенко. Режиссер фильма Роман Глова рассказал, что привлек к работе профессиональную команду хореографов.

Я опирался на сюжет, чтобы подобрать стиль для каждой танцевальной сцены и подчеркнуть состояние героев и окружающую атмосферу. В этом помогла команда хореографов, каждый из которых — лучший в своем направлении. Все вместе мы создали дерзкий танцевальный мюзикл в жанре «Магический реализм». В нем переплетаются волшебный мир детства и серьезный быт взрослых, иносказательные сюжеты и путешествия во времени, — отметил Глова.

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Главными героями фильма стали непрофессиональные актеры. Их отобрали через кастинг на платформе «VK Клипы». Несколько сотен танцоров приняли участие в челлендже, среди них оказались Егор Гуфранов, Артем Сидоров, Анастасия Кружилина и Ульяна Смоленинова, которые и стали исполнителями основных ролей. Съемки проходили в средней общеобразовательной школе № 15 в Балашихе, благодаря чему удалось передать атмосферу, которую не удалось бы создать в павильоне. Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков подчеркнул, что это был первый для платформы кинопроект.

Это наш первый опыт в киноиндустрии, хотя мы и раньше делали шоу, которые набирали миллионы просмотров в онлайне. Мы решили, что можем сделать больше и лучше, поэтому перешли на новый уровень и создали настоящий художественный фильм, да еще и в таком сложном жанре, как мюзикл. <...> Этим фильмом мы хотели поздравить всех выпускников и напомнить о том замечательном времени всем, кто когда-либо проживал его в своей жизни, — рассказал Сидорков.

К 20-летию мультсериала «Смешарики» создатель проекта группа компаний «Рики» и социальная сеть «ВКонтакте» ранее подготовили специальное приложение. «СмешАпп» объединит разнообразный контент по вселенной анимационного сериала: все выпуски, короткие ролики, аудиосказки, музыку и подкасты.