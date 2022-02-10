«ВКонтакте» пригрозила блокировкой фонду имени убитой в Костроме девочки

Социальная сеть «ВКонтакте» затребовала у страницы фонда имени убитой в Костроме пятилетней Вероники Николаевой отчёт по полученным средствам, пригрозив в ином случае блокировкой, сообщает «360». Адвокат семьи Андрей Алешкин назвал это позором. По его словам, сбор средств для помощи родным погибшей был прямым и доступа к информации, которую просит соцсеть, у фонда нет. Помимо этого, в данный момент паблик находится в процессе регистрации и заняться сбором не может.

По-моему мнению, «ВКонтакте» занимается ловлей блох. Лучше бы так боролись с запрещённым контентом и мошенниками, которые процветают в данной социальной сети. Для меня аморально спрашивать у матери то, что они просят. <...> В любом случае, после запуска сайта фонда я удалю все свои страницы из этой сети. «ВКонтакте», вы позор! — заявил адвокат.

В пресс-службе «ВКонтакте» объяснили, что такие меры приняты, чтобы защитить пользователей от мошенников, которые могут имитировать сбор денег для помощи кому-либо.

В связи с этими правилами «ВКонтакте» не допускается ведение сбора средств без полных, прозрачных и подтверждённых финансовых отчётов — для этого администраторы предоставляют выписки по счетам и полноценные отчёты по тратам, — сообщили в пресс-службе.

Представители соцсети добавили, что сейчас обсуждают ситуацию с администрацией фонда и готовы помочь избежать его блокировки.

4 января 2022 года девочку похитили во время прогулки двое мужчин. Преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Подозреваемые в убийстве задержаны, они признались в совершении преступления, было возбуждено уголовное дело.

Одним из задержанных оказался 44-летний педофил-рецидивист Денис Г. Мужчина ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию.