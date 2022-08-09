«ВКонтакте» представит новый дизайн ленты в мобильном приложении

Фото: VK

«ВКонтакте» анонсировал масштабное обновление мобильного приложения, пользователям пообещали новый дизайн ленты, а также улучшенные раздел «Сервисы», профиль пользователя и сообщества. Нововведение коснется нескольких ключевых продуктов и станет фундаментом для прогрессивного развития платформы — в частности, запуска экспериментальных функций, сообщает пресс-служба соцсети.

Фото: VK

Вектор нашего развития — всегда быть современным, технологичным и эстетичным инструментом для общения и обмена любыми форматами контента. В этом году мы укрепили лидерство, привлекли к нашим продуктам ещё больше людей и установили абсолютный рекорд посещаемости — 100 миллионов активных пользователей в месяц. Кроме того, мы занимаем первое место в России по объёму контента и количеству авторов, — заявила СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

По ее словам, глобальное обновление приложения отражает то, как компания видит будущее социальной сети. Таким образом разработчики закладывают фундамент для реализации прогрессивных функций и внедрения передовых технологий. Краснова рассказала, что обновление станет ответом на запросы пользователей, которые присоединились к соцсети в этом году и предпочитают интерфейс с акцентом на контенте.

Ранее онлайн-сервис «VK Знакомства» запустил механику поиска партнера для совместного посещения мероприятий, эта функция впервые появилась в России среди дейтинг-приложений. Новая методика позволит найти друга или романтического партнера на основе общих увлечений россиян.