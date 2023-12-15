«ВКонтакте» представит новогоднее музыкальное шоу «VK под шубой»

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

Социальная сеть «ВКонтакте» представит новогоднее музыкальное шоу «VK под шубой — 2». Сюжет комедии отсылает к фильму «Карнавальная ночь» и затрагивает тему разницы во взглядах между поколениями. Участие в шоу приняли Баста, Сергей Бурунов, Даниил Вахрушев, Пелагея, INSTASAMKA, Стас Михайлов, Дима Билан и другие артисты.

По сюжету на киностудии в один день проходят съемки двух разных новогодних шоу. Одно из них ставит опытный режиссер, а другое — его молодой коллега. Генеральный продюсер предлагает им объединиться и снять один фильм на двоих. Премьера состоится 29 декабря на платформе «VK Видео». Зрителей ждут новые версии популярных хитов и неожиданные дуэты звезд. Все треки появятся в «VK Музыке» в виде одного альбома.

Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков отметил, что в прошлом году шоу «VK под шубой» посмотрели 35 млн раз.

Мы решили вновь объединить артистов самой разной величины и сделать яркое представление. В новом фильме вы сможете увидеть популярных актеров, начинающих и признанных звезд музыкальной сцены, необычные роли и дуэты, юмор, драму и много новогоднего волшебства, — рассказал Сидорков.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее подвела видеоитоги года. Общее время просмотров роликов на платформе «VK Видео» с начала 2023 года выросло на 35%. Дольше всего видеоконтент смотрят пользователи приложения для Smart TV.