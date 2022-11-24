«ВКонтакте» представила функцию «Дипфейк»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В социальной сети «ВКонтакте» появилась функция «Дипфейк». благодаря которой авторы контента смогут легко и быстро примерить на себя лица знаменитостей прямо в редакторе «VK Клипов» или специальном мини-приложении. В основе работы технологии — созданные «ВКонтакте» нейронные сети, которые позволяют трансформировать лицо пользователя, обеспечивая узнаваемые черты звезды. Программа обрабатывает видео практически в режиме реального времени и обладает высокой производительностью.

Мы внедрили технологию дипфейков в сервис вертикальных роликов «VK Клипы», а также предусмотрели возможность загрузки роликов в «VK Видео». Новинка позволит каждому пользователю создавать реалистичные ролики, в которых возможно примерить на себя лица знаменитостей. Наши технологии несут в себе ряд инноваций, — рассказал СТО «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Создание роликов с новой функцией доступно в редакторе сервиса «VK Клипы» или в мини-приложении. Своими образами для «Дипфейка» поделились Ольга Бузова, Клава Кока, Егор Крид, NILETTO, Даня Милохин и Катя Адушкина.

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

VK ранее провела опрос для исследования этики общения в мессенджерах, который показал, что каждый третий пользователь никогда не записывает голосовые сообщения, а каждого седьмого они раздражают. Больше половины (60%) респондентов отметили, что автоматическая расшифровка голосовых сообщений способна улучшить их отношение к ним. Также около трети пользователей мессенджеров (37%) бесят опечатки и ошибки, а каждого третьего раздражает дробление сообщений на множество коротких.