«ВКонтакте» поможет выпускникам определиться с вузом Соцсеть «ВКонтакте» подготовила онлайн-марафон для абитуриентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с образовательным сервисом «Учеба.ру» с 26 июня по 3 июля проведет онлайн-марафон «Неделя поступления» для выпускников 9-х и 11-х классов. Будущим абитуриентам помогут определиться с вузом и подготовиться к вступительным. Выпускники смогут познакомиться поближе с ведущими институтами и университетами страны, а также составят план поступления. Кроме того, для них подготовлены экскурсии, онлайн-вебинары и консультации с экспертами. СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова уточнила, что для проекта специально подготовлен чат-бот, с помощью которого абитуриенты смогут зарегистрироваться.

Выбор образовательного трека после окончания школы — это всегда непросто, поэтому для нас очень важно помочь выпускникам сделать важный шаг в будущее. Для таких проектов мы развиваем платформу чат-ботов «ВКонтакте» — они позволяют в удобном формате получать информацию и не пропускать ничего важного. Надеемся, что марафон поможет выпускникам определиться с выбором и достичь успеха в будущей профессиональной деятельности, — подчеркнула Краснова.

Зарегистрировавшись в специальном чат-боте, школьник сможет выбрать интересующее его направление. Всего представлено пять треков: финансы, инженерные и IT-технологии, естественные науки, творчество и гуманитарное направление. Выпускники получат индивидуальные подборки учебных заведений в зависимости от специализации и полученных за ЕГЭ баллов. Также им предложат информацию о том, как подать документы онлайн, предоставят новые правила приемной кампании с комментариями экспертов.

На платформе «VK Звонки» будут представлены онлайн-вебинары и экскурсии по ведущим вузам, где можно встретиться с сотрудниками ведущих учебных заведений страны и задать волнующие вопросы. В онлайн-марафоне участвуют десятки вузов и колледжей, среди них МГУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, Институт стран Востока, РУДН и другие.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее показала премьеру мюзикла «Танцуй, пока молодой», снятого специально в преддверии выпускного. Создатели мюзикла затронули важные для выпускников темы: первую любовь, сложности взросления и жизненные перемены, с которыми сталкивается каждый, когда заканчивает школу.