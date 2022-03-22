Во «ВКонтакте» заблокировали страницу Навального

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницу российского оппозиционера Алексея Навального по требованию Генпрокуратуры РФ. Сейчас доступ к странице оппозиционера закрыт. Ранее 22 марта Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи и виновным в особо крупном мошенничестве. Отмечается, что во «Вконтакте» по требованию Генпрокуратуры РФ также заблокировали страницу другого московского оппозиционного политика Ильи Яшина

Этот материал заблокирован на территории РФ согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.02.2022 № 27-31-2020/Ид2145-22, — значится на странице Навального во «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, спeрва эпизоды о мошенничестве и оскорблении суда расследовали отдельно, но перед подачей иска по обоим делам было принято решение объeдинить их в одно.

Оппозиционер в ходе прений сторон заявил о своей невиновности и необоcнованности запрошенного прокуратурой наказания.

Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. Следствие полагает, что оппозиционер незаконно присвоил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Второе дело связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, вынесшей приговор Навальному за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, в ходе которого его оштрафовали на сумму 850 тысяч рублей.