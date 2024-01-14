«ВКонтакте» отвергла обвинения в цензуре из-за мужского маникюра «Вконтакте»: маникюр не может стать причиной блокировки контента

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В пресс-службе социальной сети «Вконтакте» сообщили, что маникюр не может стать причиной блокировки контента, пишет «Подъем». Таким образом представители соцсети отреагировали на появившуюся информацию о том, что «по приказу Минкульта» из VK пропало видео-интервью по причине того, что его участником был молодой человек с черным лаком на ногтях.

Проверили, по всей видимости, какой-то наброс. Ничего похожего у модерации не было. И если что, то причина точно не в маникюрах, — говорится в сообщении.

Как пишет издание, информацию о том, что именно ведомство стало инициатором удаления контента по этой причине, разместила пользовательница соцсети Twitter (X). Автор публикации не уточняет, что это было за интервью и откуда ей стало известно, что на видео пожаловалось Министерство культуры.

Ранее певец Сергей Лазарев удалил со своего YouTube-канала клип на песню «Так красиво». Суд установил, что кадры в клипе Сергея Лазарева на песню «Так красиво» создают установку для аудитории о приемлемости нетрадиционных сексуальных отношений и их равноценности союзу мужчины и женщины и пропагандирует ЛГБТ. Также судом на 500 тысяч рублей был оштрафован музыкальный телеканал Aiva, который транслировал видео.