«ВКонтакте» назвала самых популярных инфлюенсеров 2022 года Самым обсуждаемым инфлюенсером по версии «ВКонтакте» стала Ольга Бузова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» составила рейтинг самых обсуждаемых инфлюенсеров, игр, фильмов и сериалов 2022 года. Для его формирования система анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics обработала более 26 млрд публичных записей и комментариев. Самым обсуждаемым человеком в рунете оказалась Ольга Бузова, тогда как второе место в рейтинге инфлюенсеров занял корейский артист Чон Чонкуг — фронтмен BTS. Третье место занял певец Егор Крид.

Фото: vk.com/press

Пользователи «ВКонтакте» в 2022 году продемонстрировали большой интерес к корейской поп-культуре и аниме. Группа BTS упоминалась в соцсети чаще всего, а самыми обсуждаемыми аниме-сериалами стали «Наруто», «Человек-бензопила» и «Атака титанов». Из фильмов в VK чаще всего говорили о фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», а также о «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном. Самым популярным многосерийным шоу стал мультсериал «Маша и Медведь», а также «Дом дракона» и «Рик и Морти». «ВКонтакте» также назвали игру года среди пользователей соцсети — ей стала Genshin Impact. Обсуждаемыми также оказались игры Elder Ring и God of War.

Фото: vk.com/press

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее подвела итоги третьего квартала 2022 года — за этот период ее выручка выросла на 34%. Сообщается, что месячная аудитория VK выросла на 6,9% и составила рекордные 76,9 млн пользователей. Также в компании рассказали, что в июле сразу в трех городах (Москва, Санкт-Петербург и Сириус) прошел самый масштабный в истории VK Fest, который посетили 175 тысяч человек, а онлайн-трансляцию посмотрели 23 млн зрителей.