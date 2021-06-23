Юзеры «ВКонтакте» назвали любимые сборные на Евро-2020

Социальная сеть «ВКонтакте» назвала сборные, которые полюбились юзерам больше всего на Евро-2020. На первом месте рейтинга — национальная команда России (27%). Её фанаты не только установили специальные эмодзи-статусы, но и активно обсуждают на платформе выступления подопечных Станислава Черчесова, рассказали в пресс-службе ресурса.

Несмотря на вылет из группы B после поражения с матче с Данией (1-4), пользователи поддержали футболистов. На втором месте — Украина (12% пользователей установили эмодзи-статус). Третьей идёт Германия (8%) — одна из сильнейших сборных мира, переживающая сейчас сложный период. Кроме того, Евро-2020 — последний турнир для тренера немецкой команды Йоахима Лёва, что добавляет интригу. На четвёртом месте — Франция (7%), на пятом — Уэльс (5%).

Сборная РФ в группе В заняла последнее, четвёртое место. Команды Бельгии и Дании гарантировали себе выход в стадию плей-офф. Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба извинился перед болельщиками после разгромного поражения от датчан со счётом 1:4 на Евро-2020, после которого россияне упустили шанс на выход в плей-офф.

Эмодзи-статус в соцсети появился в период самоизоляции, введённой в прошлом году на фоне пандемии коронавируса. Среди первых были значки «Сижу дома», «Хожу на работу» и «Игнорирую пандемию». Позднее соцсеть стала развивать тему и добавила многие другие эмодзи-статусы.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями перед матчем третьего тура группового этапа на Евро-2020 между командами Дании и России. Специалист рассказал, как российским футболистам обыграть датчан.