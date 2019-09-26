https://static.news.ru/photo/faeaf9c4-e05d-11e9-9bd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» начала оповещать посетителей сообществ, посвящённых отказу от прививок. Пользователь, прежде чем зайти в определённые группы, увидит предупреждение о недостоверной информации на форуме.

Кроме того, юзер сможет ознакомиться с официальными данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу вакцинации.

Сообщество может содержать недостоверную информацию. Материалы сообщества могут быть опасны для Вашего здоровья, — говорится в каждом предупреждении « ВКонтакте ».

Уведомление появляется только в том случае, если у гражданина есть аккаунт «ВКонтакте», а также при первом заходе в группу — при втором сеансе предупреждение «не выскакивает».

По данным ВОЗ , вакцинация ежегодно спасает жизни от 2 до 3 млн человек.

Ранее News.ru сообщал, что специалисты московского департамента здравоохранения считают, что аргументы сторонников отказа от прививок основаны на мифах и не имеют научных подтверждений. Они опровергли высокую вероятность осложнений от прививок и их отрицательное влияние на иммунную систему.