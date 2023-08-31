«ВКонтакте» и движение «Сменка» объявили о новом школьном конкурсе Мультимедийный актовый зал станет призом школьного конкурса от «ВКонтакте»

Российская соцсеть «ВКонтакте» в партнерстве с социальным движением Сменка объявили о запуске школьного конкурса, победители которого получат высокотехнологичный актовый зал, который станет мультимедийной студией и площадкой для создания контента. Как сообщила вице-президент по маркетингу VK Инна Походня, в открытии творческой студии в школе-победителе примет участие певица и блогер Юлия Гаврилина.

Уточняется, что участников конкурса ждут два этапа. Первый — творческое задание для школьников в видеоформате длительностью до пяти минут: это может быть как танец, стихотворение или песня, так и веб-сериал, музыкальный клип и короткий метр. Прием заявок будет проходить с 1 сентября до 1 октября. При этом творческие работы необходимо будет опубликовать в специальном сервисе VK, а затем и поделиться ими в своем профиле в соцсети.

Наиболее активные участники проходят во второй этап, где их ждет интервью с экспертами движения «Сменка». Итоги этого общения и выявят школу-победителя, которая получит бесплатный ремонт актового зала и попадет в шоу «Сменки», которое будет опубликовано в сообществе проекта ВКонтакте.

Школьники всегда были самыми продвинутыми пользователями новых технологий. Мы считаем, что детям нужно давать максимум инструментов для развития и раскрытия талантов в уже привычном цифровом формате. С помощью конкурса мы хотим создать современное и технологичное пространство для самовыражения в одной из российских школ: объединить продвинутые технологии VK с живыми эмоциями, — подчеркнула Инна Походня.

Социальное движение в сфере образования «Сменка» за последние несколько лет обновила школы Санкт-Петербурга, Пензы, городов Алтая и Удмуртии. Результаты становятся основой для шоу в соцсетях.

Ранее платформа «VK Звонки» социальной сети «ВКонтакте» представила новые возможности для пользователей. Теперь для видеовстреч можно использовать текстовую расшифровку, которая будет доступна в чате после окончания звонка.