«Включают режим Бога»: нарколог о бесстрашии бойцов под боевыми наркотиками Нарколог Шуров: под боевыми наркотиками военные бесстрашно атакуют танки с голыми руками

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Боевые наркотики позволяют бойцам воевать беспрерывно несколько суток, делают военных бесстрашными и «включают режим Бога», когда человек атакует танки с голыми руками, рассказал Pravda.Ru врач-нарколог, психиатр Василий Шуров. Таким образом медик прокомментировал информацию об использовании наркотиков в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Нарколог напомнил, что боевые наркотики использовали ещё армии Германии и Японии. Именно у них, по его словам, данный способ переняли Соединённые Штаты, после чего «обкатали во Вьетнаме», а затем стали применять везде, куда поставляют оружие.

Человек действительно может воевать несколько суток. У человека включается режим Бога: он считает себя неуязвимым, бесстрашно действительно атакует с голыми руками танки, — пояснил Шуров.

По словам психиатра, к такому результату приводят психостимуляторы, которые также улучшают реакцию и позволяют практически ничего не есть и не спать. Однако, как напомнил медик, после возвращения из Вьетнама многие американские солдаты стали наркозависимыми.

7 ноября российский военный рассказал, что солдаты украинской 92-й бригады идут в атаку на позиции России в Харьковской области, находясь под воздействием психотропных веществ. По его словам, одним из последних примеров стала попытка ВСУ совершить прорыв в регионе.