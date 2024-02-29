Вкладчики КИВИ Банка начали получать выплаты от АСВ

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам КИВИ Банка, лишившегося лицензии по решению ЦБ РФ, сообщили в пресс-службе агентства. По его данным, выплаты осуществляются через банк «Уралсиб», который выступает от имени АСВ в качестве агента. Выплата возмещений будет осуществляться вплоть до окончания процедуры ликвидации КИВИ Банка.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации «КИВИ Банк», — говорится в сообщении АСВ.

Представители агентства напомнили, что для получения страхового возмещения вкладчикам КИВИ Банка необходимо обратиться в банк-агент с паспортом. После этого нужно заполнить форму заявления о выплате. Вкладчики, проживающие за пределами населенных пунктов, где расположены отделения «Уралсиба», могут отправить заявления напрямую в АСВ по почте. Сведения о причитающихся возмещениях можно найти на портале государственных услуг.

Как сообщалось ранее, Центробанк РФ лишил лицензии банк «Гефест» за нарушение федерального законодательства. По данным финансового регулятора, банк допускал нарушения требований в области противодействия легализации незаконных доходов.