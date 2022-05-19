Вклад вузов в подготовку IT-специалистов сочли недостаточным Организатор РИФ Плуготаренко: вузы в РФ готовят недостаточно IT-специалистов

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Вузы в России готовят недостаточно IT-специалистов, сообщил организатор Российского интернет-форума Сергей Плуготаренко в разговоре с «360». Он отметил, что говорит об этом без упрёка, просто констатируя факты. При этом в последнее время в сфере высшего образования начали пересматривать подготовку айтишников, отметил собеседник.

Вузы думают в этом направлении, потому что понимают, что рейтинг их тем выше, чем больше они дают IT-специалистов. Это раньше было круто выпускать юристов, управленцев, бухгалтеров, а сейчас — айтишников. Думаю, в перспективе года-двух вузы будут готовить больше, быстрее и качественнее, — сказал Плуготаренко.

Он добавил, что к 2024 году в стране будет не хватать миллиона специалистов в год, а в университетах готовят лишь около 120 тысяч. При этом половине приходится учиться необходимым навыкам уже на работе, а 50% из них так и не удаётся удовлетворить запросы работодателя.

Переизбытка айтишников, по мнению Плуготаренко, не будет ближайшие 10 лет.

С начала военной операции на Украине в российском госсекторе резко вырос спрос на IT-специалистов, по ряду профилей — более чем на 100%. Власти планируют увеличить объём грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ. Эксперты уверены, что интерес государства обусловлен желанием остановить отток программистов из России.