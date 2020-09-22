ВККС прекратила полномочия главы Мосгорсуда Егоровой

https://static.news.ru/photo/d83533fa-fce4-11ea-b98c-fa163e074e61_660.jpg Ольга Егорова Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look POress

Высшая квалификационная коллегия судей единогласно приняла решение о прекращении полномочий главы Мосгорсуда Ольги Егоровой.

Согласно решению, Егорова покинет Мосгорсуд 23 октября, передаёт ТАСС.

Ольга Егорова подала заявление об отставке 11 сентября. Она занимала пост председателя на протяжении 20 лет. Что стало причиной такого решения, не сообщается. Полномочия 65-летней главы Мосгорсуда истекают 25 октября 2020 года. Свою кандидатуру на этот пост она не выставляла.

Информация о том, что в Мосгорсуде может смениться председатель, появилась ещё в августе. На эту должность претендует председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, сообщал NEWS.ru.

По некоторым данным, возможной причиной ухода Егоровой являются сложные взаимоотношения с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, от которого она получила отрицательную характеристику. Позднее она получила новую, но Верховный суд поддержал кандидатуру Птицына.

В СМИ появилась информация, что Ольга Егорова может быть назначена советником или помощником столичного мэра Сергея Собянина. В случае назначения она будет отвечать за взаимодействие с судами.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Егоровой орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в совершенствование правосудия в РФ.