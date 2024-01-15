«Вкалывают роботы»: военкор оценил новость, что Британией управляет ИИ Военкор Сладков: британские министры пользуются ИИ для облегчения своей работы

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Истоки «нечеловеческой логики» властей Британии, возможно, заключаются в том, что искусственному интеллекту в правительстве Соединенного королевства доверили читать документы, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал статью Daily Mail о том, что чиновники используют экспериментальный AI Red Box, чтобы выделять из «горы бумаг» наиболее приоритетные.

Мы давно подозревали, что европейские элиты принимают решения, исходя не из здравого смысла или политической целесообразности, а руководствуясь какой-то нечеловеческой логикой. А ларчик, оказывается, открывается просто: ленивые министры переложили свои обязанности на компьютер. Вкалывают роботы, а не человек, — написал Сладков.

Ранее сообщалось, что самой популярной нейросетью среди россиян стала YandexGPT. Согласно исследованию «Авито», с ней взаимодействует более половины всех участников опроса (56%). На втором месте оказалась ChatGPT — к ней обращаются 29% россиян.

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