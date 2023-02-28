VK запретила удаленку за границей VK разрешила сотрудникам удаленный режим работы только на территории РФ

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VK направила сотрудникам компании письмо с оповещением о сохранении удаленного режима работы при условии нахождения в России, передает ТАСС. При этом в компании уточнили, что быть в РФ необходимо для того, чтобы «находиться в одном контексте с пользователями и понимать их потребности».

Сотрудники имеют возможность работать из офиса, в гибридном формате и на удаленке. При этом полноформатная удаленная работа со всеми доступами, включая работу с данными пользователей, возможна из офиса или удаленно с территории России, — сообщили агентству в пресс-службе компании.

20 февраля Госдума подготовила предложение запрету удаленного формата работы для некоторых категорий IT-специалистов. В проекте постановления предлагается распространить ограничения на уехавших из России специалистов, которые работают с государственными информационными системами, системами критической инфраструктуры и с оборотом персональных данных.

Тем временем россияне, покинувшие страну в последние полгода, начинают возвращаться домой. Политики и социологи говорят о наметившемся тренде. О наметившемся возвращении соотечественников домой — в материале NEWS.ru.