VK запретила нейросетям от OpenAI собирать данные с «Дзена» «Коммерсант»: роботу GPTBot в VK запретили обучаться на данных с «Дзена»

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принадлежащая российской IT-компании VK контентная платформа «Дзен» запретила поисковому роботу GPTBot от OpenAI собирать со своего сайта данные для обучения нейросетей, сообщает «Коммерсант». Как отметили в VK, решение принято для снижения нагрузки на серверы.

Рекомендательная система «Дзена» — одна из самых больших в стране. Высоконагруженные сервисы работают беспрерывно и обрабатывают более 150 тысяч запросов в секунду. Решение не включать GPTBot от OpenAI в файл принято для грамотного использования технического ресурса, чтобы не создавать дополнительную нагрузку, — говорится в сообщении.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин ранее заявил, что в России следует разработать собственные нейросети, которые помогали бы бороться с искусственным интеллектом, нарушающим морально-этические принципы и содержащим антироссийские взгляды. Сенатор уточнил, что этим вопросом необходимо заняться вплотную.

1 февраля министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе выступления в Алма-Ате на форуме Шанхайской организации сотрудничества заявил, что сервисы портала «Госуслуги» будут работать с применением технологии ChatGPT. Он объяснил, что новшество нужно, чтобы все услуги могли оказываться в онлайн-формате с быстрым результатом.

В OpenAI опровергли информацию о том, что GPTBot могут запустить на портале «Госуслуги». Представитель корпорации напомнил, что робот недоступен в России.