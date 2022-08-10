«VK Видео» покажет фестиваль короткометражного кино

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пользователям «VK Видео» будет доступен эксклюзивный контент фестивальной программы независимого короткометражного кино KONIK, который пройдёт с 10 по 14 августа в Москве. На платформе можно будет посмотреть 50 лучших фильмов молодых режиссеров, а также паблик-токи с участниками показов. Фестиваль дает возможность не только заслуженным, но и молодым режиссерам представить свой взгляд на мир в формате короткого метра.

Наши ресурсы всегда были той площадкой, на которой рождались новые звёзды, а молодые авторы находили свою аудиторию. <...> Мы хотим открыть талантливым авторам путь в большой кинематограф, дать им доступ к широкому кругу зрителей и познакомить наших пользователей с новыми самобытными короткометражками. «VK Видео» станет единственной онлайн-площадкой, где можно посмотреть самые заметные работы фестиваля KONIK, —заявила СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

Фото: Пресс-служба «Вконтакте»

Среди фильмов, которые можно будет посмотреть на платформе «VK Видео», философская трагикомедия «Переаттестация» с Сергеем Буруновым, Светланой Камыниной и Машей Миногаровой, мелодрама о семейных отношениях «Моя мама не самая лучшая» и фантастическая новелла «Курчатов» по мотивам рассказа Айзека Азимова. Также будут представлены картины, в которых снялись Данила Козловский, Павел Деревянко, Наталия Медведева и другие.

Ранее «ВКонтакте» провел показы независимых фильмов на фестивале «Кино в кино» в 20 городах России. Зрителям показали картины, которые были высоко оценены критиками и зрителями, но не стали популярными. Фестиваль был направлен на поддержку прокатчиков.