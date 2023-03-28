«VK Мессенджер» начнет быстрее передавать данные

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

«VK Мессенджер» начнет быстрее передавать данные, отправлять сообщения и загружать контент благодаря внедрению новой технологии Server-Sent Events на базе интернет-протокола QUIC. Благодаря этому пользователи сервиса смогут общаться при слабом соединении и в неустойчивых мобильных сетях. Вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь рассказал, что легкий доступ к общению является приоритетной задачей сотрудников «ВКонтакте».

Быстрый доступ пользователя к общению — наша ключевая цель, поэтому мы стремимся постоянно улучшать наши продукты. «ВКонтакте» одной из первых в мире внедрила протокол нового поколения QUIC, который значительно ускорил доставку контента. Теперь эта технология действует и в «VK Мессенджере». <...> В работе у нас еще много обновлений, которые помогут ускорить общение, например новая логика загрузки и кеширования данных, — рассказал Тоболь.

Внедрение новой технологии ускорило доставку сообщений на 20% во всех регионах России. Технология позволяет увеличить пропускную способность, оптимально утилизировать сетевой канал устройства и уменьшать объем передаваемых данных. Благодаря сетевому протоколу QUIC (HTTP/3) у разработчиков появляется основа для дальнейшей оптимизации. Новый протокол уже работает на iOS и Android.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее представила новые инструменты для генерирования контента с использованием технологий машинного обучения. Разработчики подготовили для пользователей новое приложение для редактирования фото и видео, автопереводчик, функцию онлайн-дубляжа, совместный редактор текстов, а также новый видеоредактор в «VK Клипах».