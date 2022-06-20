«VK Клипы» запустил обновленную систему рекомендаций для пользователей

Фото: vk/vk.com

Сервис коротких вертикальных видео «VK Клипы» запустил новую систему подбора рекомендаций и обновленную технологическую платформу с улучшенным потенциалом производительности при высокой нагрузке. По итогам нововведений выяснилось, что теперь на 33% больше пользователей просматривают от 100 роликов и более за один раз, сообщает пресс-служба соцсети.

Сервис коротких вертикальных видео «VK Клипы» запустил новую рекомендательную систему, которая в режиме реального времени подстраивается под персональные интересы каждого пользователя и непрерывно обновляет бесконечную ленту клипов, опираясь на зрительский отклик — реакции и комментарии, — говорится в сообщении.

При этом обновленная система учитывает как положительные оценки пользователей, так и негативные. Используя определенную кнопку, россияне смогут «объяснить» нейросети, что им неинтересен такой вид контента. На основании настроения человека лента будет изменяться в реальном времени и подстраиваться под интересы пользователя.

Ранее «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили объединённый сервис поиска людей «Найди меня», который поможет найти друзей, знакомых и дальних родственников, о которых мало информации. Приложение ищет людей среди профилей 100 млн пользователей обеих соцсетей.