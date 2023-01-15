VK и «Яндекс» создадут свою мобильную операционную систему Депутат Горелкин: VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» создадут мобильную операционную систему

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские компании VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» работают над созданием отечественной операционной системы для мобильных устройств, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в Telegram. По его словам, компании рассчитывают повторить успех китайской компании Huawei, создавшей свою ОС находясь под санкциями США. Он подчеркнул, что финансирование проекта они возьмут на себя.

На создание национальной мобильной ОС бросят лучшие кадры четырех лидеров российского ИТ – VK, Яндекса, Сбера и Ростелекома. Конгломерат разработчиков планирует повторить успех компании Huawei, которая оказалась под санкциями США и была вынуждена создать собственную операционку, полностью совместимую с Android, но со своими базовыми сервисами, включающими магазин приложений, — сказал Горелкин.

Он уточнил, что почти все необходимые для создания операционной системы наработки у компаний уже есть. Так, VK владеет магазином приложений, «Яндекс» — картографическим сервисом, а «Сбер» — популярным финтех-сервисом. Главное же проблемой для разработчиков является создание аппаратной части, утверждает депутат ГД. По его словам, компании не знают, на какие устройства будет устанавливаться национальная ОС. Он допустил, что позднее к команде разработчиков присоединится компания, отвечающая за аппаратную часть.

На какие устройства будет устанавливаться российская операционка? Тот же Huawei, прежде всего, производитель электроники, в том числе, флагманских смартфонов на собственных процессорах. Получается, в нашем конгломерате не хватает важнейшего звена – компании, ответственной за аппаратную часть. Впрочем, о начале работы над отечественной мобильной ОС официально еще не объявлено, так что не исключаю, что участников будет больше, — написал Горелкин.

Ранее о создании отечественной операционной системы на мобильные устройства писал «Коммерсант». Издание со ссылкой на источник в российской сфере электроники сообщало, что VK и «Сбер» заинтересованы в разработке аналога GMS. На разработку ОС на базе Android понадобится не более года.