VK и «Сбер» могут продать сервис доставки готовой еды «Кухня на районе»

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Разработать инновационные проекты государственного значения для создания национальной системы оперативного реагирования на инфекционные заболевания поручил правительству президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию. Кроме того, глава государства приказал разработать проекты государственного значения в сферах климатического мониторинга и перехода к низкоуглеродной энергетике. Об этом говорится на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений разработать и утвердить важнейшие инновационные проекты государственного значения, направленные на создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, российской научно-технологической платформы оперативного...