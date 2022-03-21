VK и «Сбер» могут продать сервис доставки готовой еды «Кухня на районе»
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:42, 21 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Руководство технологической компании VK и банка «Сбер» может продать сервис доставки готовой еды «Кухня на районе», сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что одним из главных претендентов на покупку доставщика еды может стать «Яндекс».
VK и «Сбер» ищут покупателя сервиса доставки готовой еды в Москве «Кухня на районе», который принадлежит их совместному предприятию «O2O Холдинг», — отмечают в РБК.
Ранее ряд СМИ сообщил, что представители «Яндекса» не исключают возможность продажи сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости». Главным претендентом на эти сервисы называли холдинг VK. Также отмечалось, что «Яндекс» намерен сосредоточиться на развитии поисковой системы, рекламы, технологии беспилотного вождения, а также транзакционных услуг.
15 марта представитель «Яндекса» Илья Грабовский назвал слухами информацию о продаже компанией «Новостей» и «Дзена».