VK Fest станет крупнейшим фестивалем в России в 2023 году

Фото: vk.com/fest

В 2023 году VK Fest, организованный социальной сетью «ВКонтакте», станет крупнейшим фестивалем. Он традиционно пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а также впервые в Новосибирске и Владивостоке. Мероприятие объединит сотни тысяч человек, которые смогут встретиться с любимыми артистами, спикерами и блогерами. В этом году фестиваль продлится целый месяц. С этого года билеты можно приобрести на официальном сайте мероприятия.

VK Fest — культовое место встреч для сотен тысяч человек: гостей, музыкантов, блогеров, спортсменов и актеров. Все они часть большой фестивальной тусовки, которая каждое лето наслаждается качественной музыкой, веселыми активностями и уникальным настроением. Анонсируя VK Fest 2023 сразу в пяти городах России, мы делаем следующий шаг — выходим за пределы столиц и одного летнего уик-энда, — рассказал директор проектов «ВКонтакте» Константин Сидорков.

Организаторы уверены, что в этом году фестиваль станет самым громким событием лета. Для выпускников школ представится возможность посмотреть выступления звезд в фан-зонах возле главных сцен. Площадки проведения мероприятия в Новосибирске и Владивостоке станут известны позже.

VK Fest начнется во Владивостоке 17 июня, а 24 июня мероприятие смогут посетить жители Новосибирска. В Санкт-Петербурге фестиваль будет проходить 1 и 2 июля в Парке 300-летия, а в Москве — 15 и 16 июля в Парке Горького. В Сириусе на Медальной площади мероприятие состоится 8 июля.

Ранее в Улан-Удэ отменили концерт группы «Ночные снайперы». Он должен был пройти 21 февраля. Как сообщают местные СМИ, причиной такого решения послужила позиция солистки Дианы Арбениной относительно специальной военной операции на Украине.