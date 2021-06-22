VK Fest перенесли из-за коронавируса

Социальная сеть «ВКонтакте» приняла решение о переносе фестиваля VK Fest на 28-29 августа из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в NEWS.ru.

При этом сохранится место проведения мероприятия (Парк 300-летия Санкт-Петербурга). Кроме того, все купленные ранее билеты будут действительны на новые даты.

Нам очень непросто об этом говорить, ведь перенести такое масштабное событие означает нарушить планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, партнёров и подрядчиков. Всё происходящее — большая боль для нас как для организаторов. Но мы просто не имеем права поступить иначе, — подчеркнул директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group и VK Fest Константин Сидорков.

Генеральный продюсер Радио Record Андрей Резников отметил, что надеется на проведение фестиваля в 2021 году. Однако организаторы понимают, что ситуация может развиваться по-другому и мероприятие придётся переносить на 2020 год.

Накануне власти Свердловской области отменили из-за третьей волны коронавируса музыкальный фестиваль Ural Music Night, который должен был пройти с 25 по 26 июня, а также другие массовые мероприятия.